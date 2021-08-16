İsmail Balaban'nın bulunduğu 500 pehlivan Pamukkale'ye geliyor
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İsmail Balaban'nın bulunduğu 500 pehlivan Pamukkale'ye geliyor

İsmail Balaban'nın bulunduğu 500 pehlivan Pamukkale'ye geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Denizli'de ilke imza atan Pamukkale Belediyesinin gerçekleştireceği "Pamukkale Yağlı Güreşleri"ne ülke çapında 38'i başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan katılacak.

Denizli'de ilke imza atan Pamukkale Belediyesinin gerçekleştireceği "Pamukkale Yağlı Güreşleri"ne ülke çapında 38'i başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan katılacak.

Pamukkale Belediyesi, tarihte ilk kez yağlı pehlivan güreşlerini şehir merkezinde gerçekleştirecek. 22 Ağustos 2021 Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 10.00'da başlayacak olan güreşler gün boyu büyük heyecanla devam edecek. Aktif olarak güreş sporuna devam eden ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer kazanan başpehlivanların tamamı Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde boy gösterecek. Aralarında Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil gibi altın kemer sahibi 38'i başpehlivan 500 pehlivanın yer alacağı Pamukkale Yağlı Güreşleri, adeta nefesleri kesecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ata sporu olan yağlı güreşe Pamukkale olarak ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Böylesine önemli bir organizasyon için gerekli çalışmalara başladık. Ülkemizin en önemli başpehlivanları ile birlikte Pamukkale'ye 500 pehlivan gelecek. Büyük mücadelelerin verileceği Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

İsmail Balaban'nın bulunduğu 500 pehlivan Pamukkale'ye geliyor
İsmail Balaban'nın bulunduğu 500 pehlivan Pamukkale'ye geliyor
İsmail Balaban'nın bulunduğu 500 pehlivan Pamukkale'ye geliyor
İsmail Balaban'nın bulunduğu 500 pehlivan Pamukkale'ye geliyor
İsmail Balaban'nın bulunduğu 500 pehlivan Pamukkale'ye geliyor
İsmail Balaban'nın bulunduğu 500 pehlivan Pamukkale'ye geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İsmail Balaban'nın bulunduğu 500 pehlivan Pamukkale'ye geliyor - Haberler Magazin
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