İsmail Balaban Kırkpınar'da üçüncü kez başpehlivan olmak istiyor

Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecanı başlıyor. 5-7 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı Çayırı'nda Türkiye'nin her yerinden gelen güreşçiler altın kemeri kazanmak için mücadele edecek. 2013 ve 2017 tarihlerinde Kırkpınar'da başpehlivan olan Red Bull sporcusu İsmail Balaban "Niyetim üçüncü kez bu büyük mutluluğa erişmek. Umarım her şey istediğim gibi gider ve beni sevenleri şampiyonlukla mutlu edebilirim" dedi.

Bu sene 658'incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer sahibini arıyor. Tüm Türkiye'den güreşçileri buluşturan etkinlik 5-7 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı Çayırı'nda gerçekleştirilecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında başpehlivan olan, Red Bull sporcusu İsmail Balaban bir kez daha mutlu sona ulaşmak için çayıra çıkacak. Her güreşçinin hayalinin Kırkpınar'da başpehlivan olup altın kemer kuşanmak olduğunu dile getiren Balaban, "Kasım ayından bu yana çok önemli bir hazırlık süreci geçirdim. Üçüncü kez bu büyük mutluluğa erişmek istiyorum. Umarım her şey istediğim gibi gider ve beni sevenleri şampiyonlukla mutlu edebilirim" ifadelerini kullandı.

"İKİZ KARDEŞİMLE TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM" Başpehlivanlık sonrasında Sarayiçi'nden altın kemerle halkı selamlayarak yürümenin tarifsiz bir duygu olduğunu söyleyen Red Bull sporcusu İsmail Balaban, "Umarım finalde ikizimle karşılaşırım. Böylece tarihi de ikiz başpehlivanlar olarak geçeriz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA