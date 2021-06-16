İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?

Türk güreşçilerinden olan İsmail Balaban, survivor yarışmasında başarı ile dikkat çekmekte. Son 6 yarışmacı arasında olmayı başaran İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İsmail Balaban güreş başarıları!

Türk güreşçilerinden olan İsmail Balaban, survivor yarışmasında başarı ile dikkat çekmekte. Son 6 yarışmacı arasında olmayı başaran İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

Türk güreşçilerinden olan İsmail Balaban, son zamanlarda 2021 Survivor yarışmasına katılmasıyla gündeme geliyor. Survivor izleyicileri yarışmada yer alanların hayatlarını araştırırken İsmail Balaban'ın hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İsmail Balaban hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz!İSMAİL BALABAN KİMDİR?Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

İsmail Balaban 3 Eylül 1987'de Antalya'da doğmuş Türk güreşçidir.1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi.

2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.

İSMAİL BALABAN GÜREŞ BAŞARILARI

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar birinciligi (Ali Gürbüz doping)

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği