İsmail Balaban kimdir? Survivor finalisti İsmail Balaban hayatı ve biyografisi!
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İsmail Balaban kimdir? Survivor finalisti İsmail Balaban hayatı ve biyografisi!

İsmail Balaban kimdir? Survivor finalisti İsmail Balaban hayatı ve biyografisi!
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Survivor'da gösterdiği performansla milyonların beğenisini kazanan ve finale yükselen İsmail Balaban izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İsmail Balaban kimdir? Survivor finalisti İsmail Balaban hayatı ve biyografisi!

Parkurlarda gösterdiği performans ve diyalogları ile gündem olan İsmail Balaban, Survivor'a damga vurdu. Peki, İsmail Balaban kimdir? Survivor finalisti İsmail Balaban hayatı ve biyografisi! İşte, detaylar…

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Eylül 1987

Kaç yaşında: 33yaşında

Nereli: Akçay

Boy: 1,8 m

İsmail Balaban Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.

GÜREŞ KARİYERİ

• 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

• 2013 Kırkpınar başpehlivanlığı (Ali Gürbüz doping)

• 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

• 2014 Kırkpınar ikinciliği

• 2015 Kurtdereli ikinciliği

• 2016 Kurtdereli üçüncülüğü

• 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

• 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

• 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

KIRKPINAR

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

KURTDERELİ

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

ELMALI YEŞİLYAYLA

Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.

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