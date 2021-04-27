İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? İsmail Balaban nişanlısından mı ayrıldı? İletişim Oyununda İsmail Balaban'ın annesi ne dedi?

27 Nisan Survivor İletişim Oyununda İsmail Balaban annesi ile görüştü. Annesi ile nişanlısı hakkında konuşan İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir, kaç yaşında, nereli, hakkında bilgi var mı? İsmail Balaban nişanlısından mı ayrıldı?

İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İsmail Balaban İletişim Oyununda annesi ile konuştu. Peki, İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? İsmail Balaban nişanlısından mı ayrıldı? İletişim Oyununda İsmail Balaban'ın annesi ne dedi?

İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI KİMDİR?

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dır. Gamze Atakan ve İsmail Balaban 2020 yılında nişanlandı. Nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı taktı.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNDA NE OLDU?

27 Nisan Survivor İletişim Oyununda İsmail Balaban annesi ile görüştü. Annesi, İsmail Balaban'a, nişanlısının adını ağzına almaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine izleyiciler İsmail Balaban'ın nişanlısından ayrıldığını düşündü. İsmail Balaban ve nişanlısı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Son olarak bugünkü ada konseyinde Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'a nişanlısı ile görüşme hakkı sunmuştu.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban3 Eylül 1987'de Antalya'da doğmuş Türk güreşçidir. 1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.

GÜREŞ KARİYERİ