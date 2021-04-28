İsmail Balaban'ın annesinin sözlerinden sonra Gamze Atakan'dan flaş hamle
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İsmail Balaban'ın annesinin sözlerinden sonra Gamze Atakan'dan flaş hamle

İsmail Balaban'ın annesinin sözlerinden sonra Gamze Atakan'dan flaş hamle
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İsmail Balaban'ın annesi, "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesinin ardından pehlivanın nişanlısı Gamze Atakan'ın dikkat çeken hamlesi... İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; 'Survivor' yarışmasında iletişim oyununu kazanan İsmail Balaban'ın annesiyle konuşması gündem oldu. Balaban'ın annesi oğluna telefonda, "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" dedi.

İki kez başpehlivan unvanını alan Balaban, konseyde ise aklının annesinde kaldığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Acun Ilıcalı da Balaban'a, "İstersen nişanlın Gamze Atakan'la telefonda görüşebilirsiniz" teklifine ise pehlivan, "Annemle görüşmek istiyorum" diyerek, geri çevirdi.

Balaban'ın bu sözlerinden sonra nişanlısı Gamze Atakan ise, hemen profilindeki İsmail Balaban'la fotoğrafını kaldırdı. Atakan ayrıca, profildeki nişanlısının baş harfi 'İ' ve beyaz kalp emojisini kaldırıp, sayfasındaki tüm kareleri de sildi.

Kaynak: Snob Magazin

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