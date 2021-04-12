İsmail Baha Sürelsan anıldı
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İsmail Baha Sürelsan anıldı

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İsmail Baha Sürelsan anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu bestekar, devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan ölümünün 23'üncü yılında kabri başında anıldı.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu bestekar, devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan ölümünün 23'üncü yılında kabri başında anıldı.

Bestekar, devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan'ın Uncalı Mezarlığı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, talebeleri ve sevenleri katıldı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törende Sürelsan'ın kabri başında Kuran'ı Kerim okunarak, dua edildi.

Mezarı yenilendi

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz yaptığı konuşmada, "İsmail Baha Sürelsan Konservatuarımızı Antalyamıza kazandıran değerli üstadımız İsmail Baha Sürelsan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Üstadımızın ve değerli eşinin zamanla yıpranan mezarını Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatlarıyla yeniledik. İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Türk Sanat Müziği İcra Heyetimiz de üstadımızı bir konserle, eserleri ile anacak" dedi. - ANTALYA

İsmail Baha Sürelsan anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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