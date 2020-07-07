İsmail amca evini kanaryalarıyla paylaşıyor
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İsmail amca evini kanaryalarıyla paylaşıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Kapancı, 32 yıl önce başladığı kanarya tutkusuyla dikkati çekiyor.

07.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:19

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Kapancı, 32 yıl önce başladığı kanarya tutkusuyla dikkati çekiyor.

PTT'den 32 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Kapancı, bir arkadaşının tavsiyesiyle hobi amacıyla evinde kanarya yetiştirmeye başladı.

Zaman içinde kanaryalarla arasında özel bir bağ oluşan Kapancı, kafeslerle doldurduğu evinin bir odasını tamamen kuşlara tahsis etti.

Gününü kuşlarıyla geçiren Kapancı için en büyük mutluluk, kanaryalarının ötüşünü dinlemek.

İsmail Kapancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün gününü kanaryaların bakımıyla geçirdiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra meşgale ararken kanarya beslemeye başladığını anlatan Kapancı, "Zaman içinde kanarya yetiştiriciliği ve bakımı konusunda kendimi geliştirdim. Daha sonra kanarya sayısını artırmaya, üretim yapmaya başladım." dedi.

Kapancı, üç farklı türden 120 kuşunun bulunduğunu belirtti.

Kanarya sayısının bazen 150'ye kadar çıktığını söyleyen Kapancı, "Kanaryalara çocuklarım gibi bakıyorum. Ticari olarak yapmıyorum. Zaman zaman arkadaşlarıma ve isteyenlere hediye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Onların sesini dinlemekten çok keyif alıyorum"

Kapancı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması döneminde bütün gününü kanaryalarıyla geçirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Her gün sularını, yiyeceklerini kontrol ederek yaklaşık 5 saat ilgileniyorum. Onlarla konuşuyor, sohbet ediyorum. Onların sesini dinlemekten çok keyif alıyorum. Bazen arkadaşlarım veya çevreden duyanlar gelip kuşlarımı izliyor, ötüşlerini dinliyor. Bundan mutlu oluyorum. Kovid-19 sürecinde genelde sıkıntı yaşanıyor ama bu süreç bana tam bir şifa kaynağı oluyor. Sokağa, bahçeye çıkmıyorum. Tamamen kuşlarımla ilgileniyorum. Bana terapi oluyor. Bu süreçte en büyük mutluluğum kuşlarım."

İsmail Kapancı, kanaryalarına bakmakta kendisine en büyük desteği eşinin verdiğini, zaman zaman kendisine yardım ettiğini kaydetti.

İsmail amca evini kanaryalarıyla paylaşıyor

Kaynak: AA

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