İsmail Altunsaray konseri iptal
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İsmail Altunsaray konseri iptal

Talas Belediyesi tarafından 6 Mart Cuma günü düzenlenmesi planlanan İsmail Altunsaray konseri, İdlip'ten gelen acı haberler nedeniyle iptal edilmiştir.

28.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:16
İsmail Altunsaray konseri iptal

tarafından 6 Mart Cuma günü düzenlenmesi planlanan İsmail Altunsaray konseri, 'ten gelen acı haberler nedeniyle iptal edilmiştir.


Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamada düzenlenmesi planlanan konserin iptal edildiği bildirilerek; "Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Milleti'nin başı sağ olsun" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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