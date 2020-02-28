İsmail Altunsaray konseri iptal
Talas Belediyesi tarafından 6 Mart Cuma günü düzenlenmesi planlanan İsmail Altunsaray konseri, İdlip'ten gelen acı haberler nedeniyle iptal edilmiştir.
Talas Belediyesi tarafından 6 Mart Cuma günü düzenlenmesi planlanan İsmail Altunsaray konseri, İdlip'ten gelen acı haberler nedeniyle iptal edilmiştir.
Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamada düzenlenmesi planlanan konserin iptal edildiği bildirilerek; "Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Milleti'nin başı sağ olsun" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA