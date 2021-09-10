İsmail ALSANCAK-Vali Yardımcısı

İsmail ALSANCAKVali YardımcısıAntalya'da doğan İsmail ALSANCAK, İlk ve Orta öğrenimini yüksek dereceyle Antalya'da tamamladı.

İsmail ALSANCAKVali YardımcısıAntalya'da doğan İsmail ALSANCAK, İlk ve Orta öğrenimini yüksek dereceyle Antalya'da tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümü ile Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 106. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazandıktan sonra 19. 03. 2018 tarihinde Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Afyonkarahisar Valiliği İl Merkez stajının ardından Denizli ilinin Honaz ilçesinde Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Daha sonra 13 ay boyunca sırasıyla Manisa ilinin Saruhanlı ilçesi, Çorum ilinin Mecitözü ilçesi ve Denizli ilinin Çameli ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Akabinde Bakanlık Merkez stajı kapsamında 3 ay süreyle yabancı dil eğitimi aldıktan sonra Mülkiye Teftiş stajını Niğde merkez, Bor ve Altunhisar ilçelerinde tamamladı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği İngiltere Cambridge şehrinde dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık ile Avrupa İdari sistemleri üzerine çeşitli incelemelerde bulundu. Yurt dışı dönüşü "Türkiye'de Güvenlik Algılaması ve Yaklaşım Sorunu" konusu ile Kaymakamlık Tezi'ni tamamladı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda Kaymakamlık Kursu kapsamında çeşitli alanlarda eğitim alarak Kaymakamlık Kursunu Başarılı bir şekilde tamamlamış ve 11/09/2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Onayı ile 2020-2021 yılları arasında Burdur İli Yeşilova Kaymakamlık görevini yürütmüştür. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında 2021/412 karar ile İlimiz Vali Yardımcılığına atanmıştır.

Kaynak: Habermetre