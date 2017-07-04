ISM, DXY, UST, Kuzey Kore

Bu, Ağustos 2014'ten beri en yüksek seviye oldu. Beklenti: 55.2'ydi. Endeksin 50'nin üzerinde olması sektörde büyümeye işaret ediyor.

Kuzey Kore bu sabah yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi. Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin Japonya'nın Exclusive Economic Zone olarak tanımladığı bölgeye düşmüş olabileceği ifade edildi. Kuzey Kore'nin füze fırlatması sonrasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Abe ayrıca Çin ve Rusya devlet başkanları ile de görüşeceğini ve Kuzey Kore konusunda daha yapıcı rol oynamalarını isteyeceğini ifade etti.