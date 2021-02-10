İSM'den hat sanatına özel sertifika programı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSM) tarafından hat sanatına özel çevrim içi sertifika programı düzenlenecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSM) tarafından hat sanatına özel çevrim içi sertifika programı düzenlenecek.

Merkez tarafından düzenlenecek "Yazma Eser Araştırmalarında Kitap Sanatlarının Bilinci ve Farkındalığı Sertifika Programları'nın ilki, 2 Mart-7 Mayıs arasında yapılacak.

Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu, Prof. Dr. Süleyman Berk, Dr. Öğr. Üyesi Onur Şimşek, Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Mehmet Memiş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gedik, Prof. Dr. Fatih Özkafa, Doç. Dr. Mehmet Memiş, Talip Mert, Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Özcan ile Senem Demirci'nin çeşitli konuları ele alacağı eğitimler salı ve cuma çevrim içi yapılacak.

Sertifika programında hat sanatındaki yazı çeşitleri üzerinden bir tasnife gidilerek her bir kalemin tarihsel serüveni, mektepleri (ekolleri), üslupları ve mimarideki kullanımları üzerinden incelemeler katılımcıların bilgisine sunulacak.

"Hat Sanatında Yazı/Kalem Çeşitleri: Mektepler, Üsluplar ve Kullanım Alanları" başlığıyla 11 hafta boyunca sürecek eğitimlerde katılımcıların kitabi hatla birlikte mimari unsurlardaki yazı çeşitleri hakkında da bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Programa katılanların, eğitim sonunda yazı çeşitlerini ayırt edebiliyor ve yazı çeşitlerinin mekteplerinin kurucu hattatlarını tanıyor olması, hatların dönemlerine ve üsluplarına dair yorumda bulunabilmesi bekleniyor.

Üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun, tercihen sanat tarihi, tarih, felsefe, Geleneksel Türk Sanatları ve İslam Sanatları alanında araştırmalarda bulunan yüksek lisans veya doktora programını bitirmiş ya da devam eden kişilerin hedef kitlesini oluşturduğu program sonunda yeterli katılım sağlayanlara sertifika verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani