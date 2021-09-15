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İşliyen'in Bilecik temasları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İşliyen'in Bilecik temasları

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Bir takım açılışlara katılmak için Bilecik'e gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette kurumlar arasında ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Beydemir, "Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen beyefendiye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diyerek üniversitenin anı tabağını hediye etti. İşliyen ise, Rektör Beydemir'e kitap hediyesinde bulundu.

Öte yandan İşliyen'in ziyareti sırasında Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Bilecik Müftüsü Ali Erhun da hazır bulundu. - BİLECİK

İşliyen'in Bilecik temasları

İşliyen'in Bilecik temasları

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