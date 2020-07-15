Islık diliyle 15 Temmuz darbe girişimini kınadılar Islık diliyle 15 Temmuz darbe girişimini kınadılar Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde bulunan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü ıslık dili ile kutladı.

Islık diliyle 15 Temmuz darbe girişimini kınadılar

GİRESUN - Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde bulunan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü ıslık dili ile kutladı.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde yaklaşık 500 yıldır yöre halkının birbirleriyle haberleşmek amacıyla kullandığı 'kuş dili' olarak ifade edilen 'ıslık dili' ile Fethullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi kınadı. Görele Cumhuriyet Meydanında toplanan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, '15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahraman kahramanı Ömer Halisdemir' cümlelerini ıslık diliyle söyledi.

FETÖ ve diğer terör örgütlerinin yapmış olduğu darbe girişimlerine şiddetle karşı olduklarını belirten Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, "ISLIKDER olarak ıslık diliyle 15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz, Şehitler ölmez vatan bölünmez ve Ömer Halisdemir cümlelerini kullandık. Milletimiz 15 Temmuz günü darbe girişiminde bulunan hainlere müdahale ederek bertaraf etmişlerdir. Bundan sonra da darbe girişiminde bulunacak olan terör örgütlerine karşı hepimiz karşı duracak ve yine bertaraf edeceğiz inşallah. Bundan sonra hiç kimse darbe girişiminde bulunamaz. Millet olarak bu tür darbelere, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin yapmış olduğu darbe girişimlerine şiddetle karşıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA