Islık dilini tanıtmak için spor kulübü kuruldu
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Islık dilini tanıtmak için spor kulübü kuruldu

Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "ıslık dili"nin tanıtılması için "Islık Dili Spor Külübü" kulübü kuruldu.

Islık dilini tanıtmak için spor kulübü kuruldu
11.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:52

Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "ıslık dili"nin tanıtılması için "Islık Dili Spor Külübü" kulübü kuruldu.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılan ıslık dili artık Islık Dili Spor Kulübü ile de anılacak.

Futbol alanında faaliyet gösterecek kulübün açılında düzenlenen törende, kulübün yönetim kurulu ve Kuşköy köyü halkı, "Spor bizim işimiz, Islık Dili Spor Kulübü hayırlı olsun, bir spor kulübümüz olduğu için sevinçliyiz" gibi sözlerle ıslık dili konuşarak açılışı kutladı.

Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, kuş dilinin kültürel miras olarak etkin bir şekilde tanıtılması ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması amacıyla spor kulübünü kurduklarını söyledi.

Islık Dili Spor Kulübünün 2020-2021 futbol sezonunda Giresun 2. Amatör Küme'de mücadele edeceğini belirten Başkan, şunları kaydetti:

"Çocukluk yıllarımızda kuşdili festival alanında top oynardık ve ıslık dili ile 'top oynamaya gidelim mi?' diye haberleşirdik. Biz çocukken o yüzden futbol sevgisiyle büyüdük. Futbol sevgisiyle geçirdiğimiz çocukluğumuzu Islık Dili Spor Kulübünü kurarak daha da geliştirdik. Önümüzdeki sezon Giresun 2. Amatör Küme'de mücadele ederek ıslık dilini diğer branşlara da taşımak istiyoruz."

Islık Dili Spor Kulübü Yönetim Kurulu Şeref Başkan, Numan Kodalak, Mehmet Karadeniz, Ali Köse, Rıfat Köçek, Hüseyin Karataş ve Kerem Karadeniz'den oluştu.

Kaynak: AA

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