İşleyen "Manevi değerlerimiz olmaz ise biz yaşayamayız"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, diyanet görevlilerinin toplumun manevi duygularını güçlendirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu konuyu bir kez daha net bir şekilde anlıyoruz ki manevi değerlerimiz olmaz ise biz yaşayamayız" dedi.

İşleyen, bir dizi açılışlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Bilecik'in Bozüyük ilçesine geldi. Burada İlçe Müftülüğü binasının, devamında ise ilçede hizmete giren 3 caminin de açılışlarını yaptı. Törende konuşan İşleyen, manevi değerlere vurgu yaptı. Burhan İşleyen, "Maneviyatın en yoğun yaşandığı bu topraklarda şu konuyu bir kez daha net bir şekilde anlıyoruz ki manevi değerlerimiz olmaz ise biz yaşayamayız. Arkadaşlarımız bu maneviyatı güçlendirmek için çalışıyor. Müftülük binalarının ulaşılabilir yerlerde olması bizim için çok önemli. Bozüyük İlçe Müftülüğümüzün bu bağlamda ki çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese tüm görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Bozüyük ilçemize kazandırılan bağımsız Müftülük binası konusunda emek veren herkesi kutluyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Son olarak Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yapılan dualar eşliğinde İlçe Müftülük binasının resmi açılışı yapıldı.

İşleyen açtığı camide öğle namazı kıldı

Devamında Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde iş insanı Garip Öge tarafından babasının adına yapılan caminin açılışına katıldı. Dualar eşliğinde caminin açılışı yapılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı adına Öge'ye, İşleyen tarafından plaket verildi. Camide yapılan incelemelerin ardından protokol mensupları toplu olarak Manişar Osmangazi ve Hal Cami'nin açılışlarını gerçekleştirdi. Öğle namazını Bozüyük Hal Camiinde kılan İşleyen daha sonra ilçeden ayrıldı.

Açılış programlarına Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Burhan İşleyen, Mushafları İnceleme Kurulu ve Kıraat Başkanı Hafız Osman Şahin, Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal, ilçe müftüleri, din görevlileri, Kur'an kursları hocaları ve davetliler katıldı. - BİLECİK