İşlevini Yitiren Kanal Hatları Yenileniyor

Altyapının önemli unsuru olan kanalizasyon ve yağmur hatlarının işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesi adına çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, kanalizasyon hattının yetersiz geldiği ve bulunmayan mahalle ve sokaklarda yaptığı çalışmalar ile çevre kirliğinin de önüne geçiyor.

İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde çalışma yapan HATSU ekipleri, 547 Sokak'ta sürekli patlak oluşturan kanalizasyon hattını iptal ederek yerine 150'lik borular ile 35 metre yeni hat döşedi.

Kötü koku ve tıkanıklık sorununa çözüm getirilerek bölgedeki yeni binaların altyapı işleyişinin rahatladığını bildiren İdare, herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

