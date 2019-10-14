İşlettiği kahve önünde intihar etti
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Murat G. (48), işlettiği kahvenin sundurmasına bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Murat G. (48), işlettiği kahvenin sundurmasına bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.
Olay, kırsal Zeytinliova Mahallesi'ndeki kahvehane önünde meydana geldi. 2 çocuk babası Murat G., bugün saat 05.00 sıralarında, mahalleli tarafından işletttiği kahvenin sundurmasına asılı halde bulundu. Mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Eşinden 3 yıl önce boşandığı ve bir süredir psikoljik sorunları bulunduğu öğrenilen Murat G.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın yaptığı inceleme sonunda otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.