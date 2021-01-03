'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
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'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor

03.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:11
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor

ERZURUMLU iş kadını Şeyda Sönmez Ebren, sattığı çikolataları üretmek için 'Madame Mai' isminde imalathane kurdu.

ERZURUMLU iş kadını Şeyda Sönmez Ebren, sattığı çikolataları üretmek için 'Madame Mai' isminde imalathane kurdu. Belçika çikolatasından 60 çeşit ürün üreten Ebren, "Hem istihdam sağlamaya çalışıyorum hem de bu güzel lezzeti Erzurum halkıyla buluşturuyorum" dedi. 

Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo, Televizyon Sinema Bölümü'nü bitirdikten sonra Açık Öğretim Uluslararası İlişkiler bölümünden de mezun olan 2 çocuk annesi Şeyda Sönmez Ebren, iş hayatına atıldı. Açtığı mağazada çikolata satan Ebren, bir süre sonra kendi üretici olmaya karar verdi. Yurtdışından getirdiği bir ustadan çikolata yapım konusunda bir ay eğitim alan Ebren, diğer konularda yaklaşık 5 ay süren kurstan sonra çikolata üretim imalathanesi kurdu. 'Madame Mai' ismini verdiği atölyesinde Belçika çikolatası kullanarak 60 çeşit çikolata üreten Ebren, çikolata sektörüne merakı yüzünden bu işi seçtiğini söyledi.     

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtderesi Mahallesi'ndeki imalathanesini Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve pandemi nedeniyle kısıtlı bir davetli grubuyla açan Ebren, Doğu'nun tek çikolata üreticisi olduğunu söyledi. 3 yıl önce açtığı iş yerinde çikolata satarak çalışmaya başladığını belirten Ebren, "Bir süre sonra 'çikolataları ben neden üretmiyorum' diye düşünerek üretim işine de girmek istedim. Girişimci biri olarak yapabilirim diyerek yurt dışından bir ustayı getirterek burada yaklaşık 1 ay misafir ettim. Bu sürede ondan eğitim gördükten sonra Kayseri'den bu işin ustalarından öğrenmeye devam ettim. Sonra kendi çikolatalarımı üretmeye başladım. Hem istihdam sağlıyorum hem de bu güzel lezzeti Erzurum halkıyla buluşturuyorum" diye konuştu.


'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor
'Mavi Kadın' işletmesinde 60 çeşit çikolata üretiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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