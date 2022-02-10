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İşletmenin ilk müşterileri down sendromlu çocuklar oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İşletmenin ilk müşterileri down sendromlu çocuklar oldu

Adıyaman'da faaliyete geçen özel bir restorandın ilk müşterileri down sendromlu çocuklar oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da faaliyete geçen özel bir restorandın ilk müşterileri down sendromlu çocuklar oldu.

Adıyamanlı Nurettin ve Filiz Tolu çiftti kent merkezinde açtıkları restorandın faaliyetinin ilk gününde down sendromlu çocukları ağırlamak istedi. Adıyaman Down Sendromlular Derneğini arayan Tolu çifti, dernek üyesi herkesi davet etti. Dernek Başkanı Zeynel Abidin Şenlik ve down sendromlu 85'e yakın çocuk ve ailesi yapılan yemek davetine katıldı. Down sendromlu çocuklar, bir araya geldikleri restoranda doyasıya eğlenerek zaman geçirdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede işletme sahibi Filiz Tolu, oldukça mutlu olduklarını işletmenin ilk gününde özel çocukları ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

İşletmenin hayırlara vesile olmasını dileyen ve aynı zamanda down sendromlu çocukları davet eden Nurettin ve Filiz Tolu çiftine teşekkür eden Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, "Oldukça güzel bir program oldu. Çocuklarımız burada bir araya gelerek kaynaştılar. Çocuklarımıza böyle güzel bir mutluluk yaşatan Tolu çiftimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İşletmenin ilk müşterileri down sendromlu çocuklar oldu

İşletmenin ilk müşterileri down sendromlu çocuklar oldu

İşletmenin ilk müşterileri down sendromlu çocuklar oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Down Sendromlular, Zeynel Abidin, Adıyaman, Çocuk, Yerel, Haberler

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