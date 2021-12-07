SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - - İşletmelerin standartlarını arttıracak "Hijyende Mükemmellik" protokolü imzalandı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde işletmelerin hijyen standartlarını artırmak amacıyla "Hijyende Mükemmellik" protokolü imzalandı.

Safranbolu Belediyesi, ilçede yer alan işletmelerin hijyen güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin hijyen kalitesini artırmak adına yaptığı çalışmalar kapsamında Eczacıbaşı Profesyonel ile "Hijyende Mükemmellik" protokolü imzaladı. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri ve Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin ile basın mensupları katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 'Hijyende Mükemellik' programının turizm kenti Safranbolu için gerekli olduğunu konuştuklarını, pandemi nedeniyle programın uzadığını söyledi.

"Safranbolu çarşı bölgesinde özellikle hem restoranlarda hem de konaklamada hijyen konusunda sorunlar yaşıyoruz" diyen Köse, "Bunu biz biliyoruz. Tespit ettiğimiz sıkıntılar var elbette. Bir de tek sıkıntı hijyenle alakalı değil, birçok sıkıntımız var. Bunlara ayrı ayrı çözümler bulmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Köse, "Benim her zaman dile getirdiğim bir mor bayrak sertifikamız da var. Bu hijyende mükemmellik sertifikası programı da birinci ayağı. Hijyen sertifikasını alan işletmeler bizim için öncelikli olacak. Turizmde tercih edilen yerler anlamında çok büyük bir avantaj. Eczacıbaşı Profesyonel bununla ilgili eğitimler verecek. Sonrasında mor bayrak sertifikası alma kriterlerinin diğer adımlarını uygulamaya başlayacağız" diye konuştu.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri ve Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin, Eczacıbaşı Profesyonel'in dünyaya ve değişime açık girişimcilik ruhuna sahip uzman markaları ve yüksek hizmet kalitesiyle ev dışı tüketim pazarının lider markaları arasında yer aldığını kaydetti.

Sağlık ve hijyen için çalıştıklarını aktaran Özbilgin, otel ve restoran gibi ev dışında kalan tüm yaşam alanlarına hizmetler sunduklarını dile getirerek şunları söyledi: "İşletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm kritik noktaları kapsayan efektif hijyen çözümleri sağlıyor, ürün ve hizmetlerimizle sadece işletmelerin ihtiyaçlarını değil tüketicilerin de beklentilerini her zaman göz önünde bulunduran bir ekibiz."

Konuşmaların ardından protokolün imzalanması ile program sona erdi.