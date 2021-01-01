İşletmelerin kepenk indirdiği dönemde ünlü iş insanı Cemal Eğin'den dev yatırım
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İşletmelerin kepenk indirdiği dönemde ünlü iş insanı Cemal Eğin'den dev yatırım

01.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:15

Dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona salgını nedeniyle ekonomide daralmaların yaşandığı bir dönemde ünlü iş insanı Cemal Eğin, 2. el otomotiv satış showroom'unu ciddi bir yatırımla İstanbul Anadolu yakası ve çevre illerin en iyilerinden biri haline getirdi.

Koronavirüs salgınından dolayı ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimiz, iş yerlerinin tek tek kepenk indirdiği dönemde ünlü iş insanı Cemal Eğin, EGN MOTORS adı altında hizmet veren 2. el otomotiv satış showroom'unu daha da büyüterek göz kamaştıran bir mekan haline getirdi.

BÖLGENİN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLDU

1995 yılından beri çeşitli dallarda EĞİN GRUP A.Ş olarak hizmet veren firma, İstanbul Sultanbeyli'deki yenilenen showroom'uyla İstanbul Anadolu yakası ve çevre illerin en modern, en güçlü 2. el otomotiv satış noktalarından biri haline geldi. İşletmenin yönetimine Oğlu Hakan Eğin'i geçiren ünlü iş insanı Cemal Eğin, Covid-19 nedeniyle zor günlerden geçilen bu süreçle ilgili iş adamlarına da bir çağrıda bulundu.

"NAKİTİNİZİ İÇ PİYASAYA AKTARIP YATIRIM YAPIN"

Her zaman yerliliği ve milliliği savunan biri olarak dikkat çeken Eğin, dolar ve euroya yatırım yaparak pusuda beklemenin ülke ekonomisine bir katkısı olmayacağını belirterek "İstihdamı desteklemek için nakitinizi iç piyasaya yatırım yaparak aktarınız" ifadelerini kullandı.

İşletmelerin kepenk indirdiği dönemde ünlü iş insanı Cemal Eğin'den dev yatırım
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