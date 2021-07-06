İşletmelerin karlılıkları "FuturaBox" projesiyle artacak

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Ata Holding iş birliğinde geliştirilen "FuturaBox" projesi, işletmeler için mevcut bilgilerin en etkili biçimde kullanılmasını sağlayarak geleceğe dair öneriler sunup yöneticiler için alternatif çözümler üretiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Ata Holding iş birliğinde geliştirilen "FuturaBox" projesi, işletmeler için mevcut bilgilerin en etkili biçimde kullanılmasını sağlayarak geleceğe dair öneriler sunup yöneticiler için alternatif çözümler üretiyor.

FuturaBox projesinin detayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

BAU akademik altyapısı ve Ata Holding ortaklığında geliştirilen FuturaBox, işletmelerin planlama ve hareket yükünü azaltmaya hazırlanıyor. Verilerin en iyi biçimde işlenmesi ve işletmelerin yüksek oranda kar sağlamalarına yardımcı olacak proje, perakende sektöründeki karar vericilerin gelecek hedeflerine ulaşmaları konusunda yol gösterici bir asistan görevi üstleniyor. Müşteri memnuniyeti verisi kullanılarak gelecekteki satış verilerini tahmin edebilen bir makine öğrenmesi modeli olan projede, geçmiş analiz sonuçlarından gelecek simülasyonları yapılıyor ve yöneticilere alternatif çözümler sunuluyor.

Tanıtım toplantısında konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, projenin 2 yıl önce başladığını hatırlatarak, "Bugüne gelmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğindeki algı öğrencinin staja gitmesidir ya da seminerler ve kariyer günleri yapılmasıdır. Burada bunu bir üst seviyeye çıkardık. Özel bir uygulama ve yapı bulunuyor. Bilim insanlarımızı ve sektördeki tecrübeli kişileri aynı masaya aldık. Öğrencilerimizi de masaya aldık ve sektörün gerçekten ihtiyaç duyduğu bir konuda bilim insanlarımızın deneyimleriyle bir ürün ortaya çıkararak markalaştırdık." dedi.

Projenin üniversite-sanayi iş birliği neticesinde markalaşan ilk ürünlerden olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Kısacası, bu ürün farklı sektörlerde de uygulanabilecek. Özellikle yöneticilerin karar verme süreçlerinde onları destekleyecek bir hizmet. Buradaki teknolojiler büyük veri ve yapay zeka ülkemizin geleceğini gösteren konular. 11. Kalkınma Planı'nda da bu konuda ülkemizin ciddi hedefleri var, özellikle yerli yazılım konusunda... Bu ürün bu konuda da önemli." şeklinde konuştu.

Karadeniz, bu modelin her üniversitede çalışıldığında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların yetiştirilmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, "Ürünlerin üretilmesinde bir imece örneği olduğu için farklı üniversitelerde de modellenmesi önemli. Burada çıkan markanın sadece Türkiye'de değil, dünyada da iyi bir marka olabileceğini düşünüyorum. İş yapış şekillerimiz yeni teknolojilerle değişiyor. Burada ya bunları satın alan olacağız ya da bu yeni teknolojileri üreten ve dünyaya sunan ülke olacağız. Biz üniversite olarak sektörle üretmeyi seçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı kararları yapay zekaya devretmek konusunda ihtiyaç var"

Ata Holding Koordinatörü ve Ata Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Köklü de yöneticilere destek verecek bir yapay zeka aracı oluşturmak için yola çıktıklarını anımsatarak, "Artık karar vermek veya bir raporu okumak gittikçe zorlaşıyor. Kararın kendisi giderek zorlaşıyor, hem daha karmaşık hale geliyor hem de daha hızlı karar vermek zorundasınız. Çünkü parametreler hızla değişiyor. Burada bazı kararları yapay zekaya devretmek konusunda ihtiyaçlarımız var ve bu proje de buradan çıktı. Özellikle perakende sektöründe başladık. Çünkü veri akışı çok hızlı." diye konuştu.

Köklü, perakende sektöründeki parametrelerin çok fazla olduğunu belirterek, "Müşteri memnuniyeti açısından ciro tahmini yapan bir modele doğru ilerledik. Bu proje aslında bir ürünü hedeflemedi, ürün çıktılardan bir tanesiydi. Projeyi yaparken iki çıktımız daha oldu. BAU ve Ata Holding bir araya gelerek geniş bir yelpazede toplantılarımızı yaptık. Öğrencilerin hazırladığı tezlerde bu projeden esinlenmeler olduğunu biliyoruz. Bu bile önemli bir çıktı. Diğer çıktımız ise üniversite ve sanayi iş birliğinin modeli konusunda nasıl iş birliği yapılırın örneğini ortaya koyduk." dedi.

Projenin özel sektördeki ihtiyaçtan ortaya çıktığını kaydeden Köklü, "AR-GE yatırımları özel sektör için çok pahalı. Üniversitelerde ise laboratuvarlar kurulu ve çalışmalar yapılıyor. Bu sinerjiyi bir araya getirdik. İş dünyasının ihtiyaçları ve akademik dünyanın bilgi birikimini bir araya getirerek FuturaBox'ı oluşturduk ve bu markalaşmış bir ürün." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, FuturaBox; yapay zeka uygulaması ile müşteri memnuniyet anket verileri, ilgili alışveriş verisi ve olası diğer dış değişkenlerle birlikte (hava durumu, trafik yoğunluğu, rakip fiyatları, özel günler ve benzeri) modellenerek her bir boyutun şirket performansı (ciro/trafik/kar ve benzeri) üzerindeki etkisini anlamlandırıp çözüm önerisi sunan bir yapay zeka uygulaması. Bu veriler ışığında hangi anket verisinin değişiminin bu performans kriterlerine etkisinin ne kadar olabileceği yönünde çıkarımlar yaparak yöneticilere gelecek hedeflerine ulaşmalarında yol gösteriyor ve istenildiğinde ERP sistemiyle entegre çalışarak bazı adımları yönetici adına gerçekleştirebiliyor. FuturaBox, ilk aşamada perakende sektöründe uygulanırken, sağlıktan spora ve eğitime kadar birçok farklı sektörde de uygulama alanı bulacağı öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu