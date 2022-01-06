İşletmelere istihdam şartıyla kişi başı faizsiz destek sağlanacak

EDİRNE (İHA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KOSGEB, Dünya Bankası ve JICA iş birliğinde, mikro ve küçük işletmelere (MKİ) hızlı destek programı açıklandı.

ETSO'dan yapılan açıklamada, programın amacının mikro ve küçük işletmelerin, finansmana erişimlerinin kısıtlı olması ve gelir azalışlarından çabuk etkilenmeleri sebebiyle Covid-19 salgınına karşı hassas durumda olması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, ekonomik aktivitelerin ülke geneline yayılmasında, teknolojik gelişmelerin tabandan itibaren içselleştirilmesinde, ana sanayi kuruluşlarının malzeme ve ara ürün ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanmasında, yereldeki işgücü potansiyelinin yerinde kullanılarak büyük şehirlere sağlıksız göçün önlenmesinde ve teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde son derece önemli olan mikro ve küçük işletmelerin salgının yıkıcı etkilerinden korunmaları gerektiği belirtildi. ETSO'dan yapılan açıklamaya şu bilgilere yer verildi:

"Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak 2021 yılında KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı - JICA iş birliğinde 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi' başlatılmıştır. Bu kapsamda projenin amacı imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Proje kapsamında KOSGEB tarafından hazırlanan 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' ile imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ'ler ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacaktır. Program başvuruları 31 Mart 2022'ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022." - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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