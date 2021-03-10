İşletmelere dış ticaret semineri verildi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), TR82 Bölgesi'nde özel sektörün ihracat çalışmalarına destek sağlamak amacıyla çevrim içi ortamda "Temel Dış Ticaret Semineri" düzenledi.

Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Bilgilendirme Seminerleri serisinin ikincisini gerçekleştiren KUZKA, bu kez Kastamonu, Çankırı ve Sinoplu işletmelere dış ticarete ilişkin temel konularda bilgilendirme yaptı. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Özkan Aydın'ın konuşmacı olarak yer aldığı çevrimiçi seminere, Bölge illerinde faaliyet gösteren çok sayıda işletme temsilcisi katıldı.

"İş adamlarımızın ihtiyacı olan bir seminer"

Seminerin açılışında konuşan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Bu seminerimiz Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı başlığı altında gerçekleştirdiğimiz ikinci seminer. İlkini "Yalın Üretim ve Model Fabrika" konusunda gerçekleştirmiştik. Şimdi de serinin ikincisi olan 'Temel Dış Ticaret Semineri'ni gerçekleştiriyoruz. Programı bir ihracatçı birliği ile gerçekleştiriyor olmak bizim için önemli. Burada bizlerle değerli bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar. İhracat konusunda çaba sarf ettiğimiz bu günlerde özel sektörümüze faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Özkan Aydın'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Özel sektörün teknik destek programlarımızdan yararlanmasını istiyoruz"

Ajansın Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı kapsamında teknik destek programı ilan ettiğini de vurgulayan Genel Sekreter Genç, "Beş dönem olarak uygulayacağımız teknik destek programımızın ilk dönemi 28 Şubat tarihinde tamamlandı. Elimize ulaşan projeleri değerlendirip en kısa zamanda sözleşmelerini imzalayacağız. Yıl sonuna kadar açık olacak programımıza, işletmelerimizi kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı konularında proje sunmaya davet ediyoruz. İkinci dönemde proje sunacak işletmelerimiz 30 Nisan'a kadar projelerini ajansımıza sunabilirler. İhtiyaç duydukları konularda Yatırım Destek Ofislerimizle istişare edebilirler, destek alabilirler" diye konuştu.

İhracat yapılabilmesi için zorunlu unsurlar ele alındı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Özkan Aydın tarafından verilen seminerde, üç saat boyunca ihracatın firmalara sağladığı avantajlar, ihracat sırasında oluşabilecek riskler, hedef pazar ve müşteri bulma, ihracat yaparken dikkat edilecek hususlar, ihracata yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, fuar seçimi, fuar bütçesi ve ihracata yönelik devlet destekleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Sunumunda ihracatın gerçekleşebilmesi için zorunlu unsurlarına da dikkat çeken Genel Sekreter Aydın, ihracat yapmak için bol miktarda kaliteli ve uygun fiyatlı ürün, ihracatçı, güvenilir ithalatçı, bankacı, nakliyeci ve gümrük komisyoncusunun olması gerektiğini belirtti.

"İhracatın önemini her platformda anlatmalıyız"

İhracatın ülke için önemini anlatan Genel Sekreter Aydın, "Ülke çapında ihracat farkındalığı oluşturmak üzere gerekirse ortaokuldan başlayarak tüm eğitim aşamalarında ihracat konusunda ders verilmelidir. İnsanlarımızın bilinçlenmesi için ben bunu gerekli görüyorum. Bunun sebebini sağladığı faydalara bakarak anlayabiliriz. İhracat sayesinde, satış ve karınız artar, dünya pazarlarından pay alırsınız, iç pazara olan bağımlılığınız azalır, pazar dalgalanmalarını dengede tutarsınız, üretim kapasiteniz artar, teknolojiniz gelişir, rekabet gücünüz artar, istihdam sağlarsınız, yeni teknolojilere ulaşırsınız ve ülkenizin teknolojik seviyesi yükselir. Görüldüğü gibi ihracat döviz kazandırmanın ötesinde görünen ve görünmeyen birçok yararı vardır" şeklinde konuştu.

"İhracat için pazara ve müşteriye göre ürün üretilmeli"

Genel Sekreter Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her ürün, ihraç olacak diye bir şey yok. Bunun için hedef pazar ve müşteri analizlerinin yapılması gerekir. Bizler ülkeye ve müşteriye göre ürün ihraç yapmaz isek maalesef başarılı olamayız. Bunu iyi anlamalıyız. Otomobil satacaksanız öncelikle motorlarınızın o ülkenin emisyon değerlerine uyumlu olması gerekir. Sizin aracınızın çok kaliteli olması ya da olmaması önemli değil, bu şarta uygun değilse satamazsınız. Diğer şekilde o ülkedeki pazarı ve müşteriyi iyi bilmeliyiz. Yine mobilya konusunda Japon yaşam kültürüne uygun ürünler üretmezseniz satamazsınız. Ürünün kalitesi değil yaşam biçimi farklı olduğu için onlara uygun kullanım özellikleri olan mobilyalar üretmelisiniz. Nihayetinde pazara göre mal, müşteriye göre ürün üretmek zorundayız." - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı