NEVŞEHİR (Habermetre) - İşletmelere Bir Destekte Nissa'dan

Nevşehir Belediyesi Nissa Buklet Fabrikası, döviz kurlarındaki düşüş ile birlikte ürünlerindeki fiyatlarda ciddi indirimlere gitti.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda meydana gelen düşüş ile birlikte Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A. Ş bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nissa Buklet Fabrikası'ndaki ürün fiyatlandırmasında değişikliğe gitti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın talimatları doğrultusunda; döviz endeksli hammadde tedariklerinde kurdaki düşüş ile birlikte oluşan indirimler fabrikanın ürünleri için işletmelere sunduğu satış fiyatlarına yansıtıldı.

Bu süreçte ayrıca; Kapadokya Bölgesi içerisindeki müşterilerin, ürün maliyet giderlerinde önemli bir yer tutan nakliye giderlerinin de Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A. Ş. tarafından karşılanacağı açıklandı.

Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A. Ş Nissa Buklet Fabrikası, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde kullanılan şampuandan sabuna, vücut losyonundan saç kremine kadar çeşitli türde çok sayıda buklet ürünün üretimini gerçekleştiriyor.

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