İşletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlanacak
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İşletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlanacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) işletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir iş birliğine gittiğini belirterek, "İşletmelerimiz...

İşletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlanacak
14.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:25

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) işletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir iş birliğine gittiğini belirterek, "İşletmelerimiz belge, müracaat, dosya inceleme, tetkik, denetim ve test ücretleri gibi ödemelerini destek üst limitleri dahilinde yüzde 60 oranına kadar KOSGEB'den geri alabilecek." ifadesini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iş birliğiyle HAK ile HAK tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerin, KOSGEB "İşletme Geliştirme Destek Programı-Belgelendirme Desteği" kapsamına alındığını duyurdu.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"HAK ile KOSGEB, işletmelerimize akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir iş birliğine gitti. İşletmelerimiz belge, müracaat, dosya inceleme, tetkik, denetim ve test ücretleri gibi ödemelerini destek üst limitleri dahilinde yüzde 60 oranına kadar KOSGEB'den geri alabilecek. HAK'ın akreditasyon faaliyetlerine yönelik destek ve katkıları için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür eder, uygulamanın tüm işletmelerimize hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA

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