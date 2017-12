İşletmelerde organik büyüme ortadan kalkıyor

'Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları' etkinliğinin dördüncüsü Adana'da gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Başkanı Hakan Yurdakul, iş dünyasında artık organik büyümenin ortadan kalktığını söyledi

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut:

"Yakın gelecekte Türk Lirası değer kazanacak, enflasyon düşecek"



ADANA - Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Başkanı Hakan Yurdakul, "Artık şirketi biraz büyütüp oğluma ondan da torunuma kalsın gibi organik büyümeler ortadan kalkıyor. Birleşmeler ve satın almalar artık ortaya çıkıyor. Dünya değişiyor" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen 'Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları' etkinliğinin dördüncüsü Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası ve Adana Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

"Hükümet 15 Temmuz'dan sonra piyasayı canlandırdı"

Etkinliğin açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hükümetin piyasanın canlandırılmasına yönelik uygulamaya koyduğu finans desteklerinin etkili olduğundan bahsederek, "Kredi Garanti Fonu ve Eximbank'ın etkin şekilde kullanılması, bu zor dönemin atlatılmasında önemli bir itici güç oldu. Sağlanan finansman kaynağı ile ekonomik çarklar yeniden dönmeye, piyasalar normalleşmeye başladı. Çok şükür zamanında alınan önlemlerle yaşanan darboğaz kısa sürede atlatılmış ülkemiz, uygulamaya konan önlemlerle büyüme rekorları kırmaya başlamıştır" diye konuştu.

"Fikrim var ama sermayem yok'"

Çukurova Bölgesi'nde yer alan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Ceyhan Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi gibi makro anlamda etki oluşturabilecek önemli projelerin Marmara Bölgesi'ne alternatif olacak ender üretim alanlarından olduğunu söyleyen Kıvanç, "Bu nedenle, finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi noktasında girişim sermayesi modeli büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda giderek yaygınlaşan bu model, 'Fikrim var ama sermayem yok' diyenlerin imdadına yetişen önemli bir finansman aracı konumunda. Diğer finansman araçlarından ayıran en önemli özelliği ise 'kazan-kazan' felsefesinin güçlü ve hakim olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe ise, Adana ve Çukurova'nın Türkiye ekonomisindeki yerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Adana iş dünyası olarak biz bu misyonu ve dinamizmi sürdürmekle kendimizi mükellef sayıyoruz. Geçtiğimiz yıl oda bütçemizden 10 milyon TL katkı koyarak işletmelerimize 110 milyon TL tutarında finansman imkanı sağladık. Adana büyürse Türkiye büyür inancıyla ilimizin gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

"Enflasyon düşecek, Türk Lirası değer kazanacak"

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajans Başkanı Arda Ermut'ta yakın gelecekte Türk Lirası'nın değer kaybının telafi edileceği ve enflasyonun düşeceğini söyledi. Ermut, Kredi Garanti Fonu'nun öneminden bahsederek, "Yakın gelecekte kredi faizlerininde istediğimiz hale geleceğine inanıyoruz. Girişim sermayesi her zaman ve her şart altında kobilerimizin büyümesi için çok önemli bir alternatif. Bu fonlar sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmeler 5 ila 7 yıl içerisinde büyük işletmelere dönüşebiliyor" şeklinde konuştu.

"Amerika bir ülke değil, bir işletmedir"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Başkanı Hakan Yurdakul, dünyanın artık değiştiğinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Amerika, gittikçe içerisine kapanan ve küresel ticareti baltalayan pozisyona gitti. Tam ters tarafta liberal olmasına alışık olmadığımız Çin'in ise liberallerin lideri olmaya doğru gittiğini gözlemlediğimiz dünyada yaşıyoruz. Dünya değişirken ülkelerde değişiyor. 2013 yılında bir filmde Amerika için, 'USA is not a country but a business' denerek bahsediliyor. Bu cümlenin karşılığı 'Amerika bir ülke değil bir işletmedir' demek. Aslında bu sözde büyük devletlerin ülkelikten çıkıp işletmeye dönüştüğünü tasavvuf eder. Allah'a şükür bizim ülkemiz hala bir vatan ama bu değişen dünyada ülkelerinde aynen şirketler gibi kısa orta vadeli çıkarlarıyla oynadıkları ve ekonomik savaşlara gidiyoruz gibi gözlemleniyor."

"Organik büyüme artık ortadan kalkıyor"

Sanayi işletmelerinde artık organik büyümenin ortadan kalktığından da bahseden Yurdakul, "Türkiye büyük bir ülke, Türkiye'nin küresel anlamda söz sahibi olması güçlü bir ekonomiye ve güçlü şirketlere dayanıyor. Bu değişen ve bildiğimiz gibi olmayan dünyada organik büyüme doğru bir yöntem olmaktan çıkıyor. Şirketler hızla büyüyor, alanlara yayılıyor falan. Sizin böyle bir dünyada sanayici olarak şirketinizi biraz büyütüp oğlunuza devretmeniz onunda torununuza devretme devri ortadan kalkıyor. Birleşmeler ve satın almalar artık ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi Başkanı Göktekin Dinçerler de etkinlik ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Etkinlik daha sonra sunumlar, şirket yöneticileri ve girişim sermayesi fonlarının yöneticileriyle görüşmelerle devam etti.