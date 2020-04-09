İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek - Haberler
Gaziantep Ticaret Odası, Güncel

İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek

Yurt genelinde maske satışının yasaklanmasının ardından, işletmelerin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) organizasyonunda Valilik aracılığıyla bedeli karşılığında dağıtılmak üzere...

09.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:34
İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek

Yurt genelinde maske satışının yasaklanmasının ardından, işletmelerin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) organizasyonunda Valilik aracılığıyla bedeli karşılığında dağıtılmak üzere Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) maske tedarikine başlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, işletmelerde zorunlu hale gelen ancak satışının yasak olmasından dolayı işletmelerin maskeye ulaşmakta yaşadığı güçlüklerin aşılabilmesi için harekete geçtiklerini, direk üreticiden aldıkları maskeleri maliyet bedeli ile hiçbir kar amacı olmadan sanayicilerin kullanımına sunduklarını kaydetti.

Bugüne kadar sanayicilere istihdam konusunda destek olan GSO-MEM'in bu zorlu süreçte sanayicilerin maske taleplerini karşılamaya başladığını dile getiren Adnan Ünverdi, "Korona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sanayi iş yerlerinde çalışanların takması zorunlu hale gelen maske temininde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi adına ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bahse konu maskelerin 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine Valilikler aracılığıyla bedeli karşılığında maske dağıtılması hususu gündeme gelmiştir. İşletmelerimizde çalışanların takmak zorunda oldukları maskelerin temini için gerekli izinler alınmış olup, maskeler Odamız iştiraki olan GSO-MEM tarafından işletmelerimize sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

İş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ünverdi, "Firmalarımızın talepleri doğrultusunda maske konusunda sürdürmüş olduğumuz görüşmeler neticesinde, çok şükür maske ihtiyacına cevap verebilir hale geldik. Bunu da kendi ürettiği makine ile maske üretimi yapan odamız üyesi Maas Mekatronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen maskeleri firmalarımızla buluşturarak gerçekleştiriyoruz. Makine sektörüne sundukları katkı ve maske üretiminden dolayı da firma sahibi Emrah Çetindağ'ı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Diğer üretici firmalarımızın da üretime katılması ile maske ihtiyacının daha da fazla karşılanmasını hedefliyoruz" dedi.

Ünverdi, GSO üyesi sanayi iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışan işçi sayılarının tespit edilerek, çalışanların ihtiyaç duyduğu maske dağıtım planının yapılması için firmaların taleplerini ivedilikle iletmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Maske talep süreci

Maske alabilmek için www.gso.org.tr adresinde bulunan maske talep formunu doldurmak veya maske@gso.org.tr adresindeki formun mail olarak gönderilmesi gerektiği açıklandı. Konuyla ilgili detaylı bilginin ise www.gso.org.tr adresinde yer aldığı vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Oxford Üniversitesi araştırmacıları korona aşısının tarihini öne çekti Haberler
Oxford Üniversitesi araştırmacıları korona aşısının tarihini öne çekti
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Tarkan Simge Sağın Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 19:34:24. #1.15#
title