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İşletmeler küresel pazarlara daha kolay ulaşacak

ICC Girişimcilik Merkezi, İstanbul'da Bölge Ofisi kurarak, TOBB, Facebook ve Habitat'ın işbirliğinde oluşturulan 'Facebook İstasyon'a ortak oldu.

25.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:41
İşletmeler küresel pazarlara daha kolay ulaşacak

ICC Girişimcilik Merkezi, 'da Bölge Ofisi kurarak, TOBB, ve Habitat'ın işbirliğinde oluşturulan 'Facebook İstasyon'a ortak oldu. Bu işbirliği ile 'deki işletmelerin sınır ötesi pazarlara erişmelerine odaklanan çeşitli programların düzenlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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