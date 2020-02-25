İşletmeler küresel pazarlara daha kolay ulaşacak

25.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:41

ICC Girişimcilik Merkezi, İstanbul'da Bölge Ofisi kurarak, TOBB, Facebook ve Habitat'ın işbirliğinde oluşturulan 'Facebook İstasyon'a ortak oldu. Bu işbirliği ile Türkiye'deki işletmelerin sınır ötesi pazarlara erişmelerine odaklanan çeşitli programların düzenlenmesinin hedeflendiği belirtildi.