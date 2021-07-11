İşletmeler Krizleri Nasıl Yönetmelidir?

BugBounter Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Arif Gürdenli, yapılacak konulardan bir tanesinin trendleri ve eğilimleri yakından takip etmek olduğunu dile getirdi.

BugBounter Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Arif Gürdenli, yapılacak konulardan bir tanesinin trendleri ve eğilimleri yakından takip etmek olduğunu dile getirdi.

Gürdenli, kriz anını yönetmede ilk etabın bunu önceden ön görüyor olmak olduğunu söyledi ve bunun için önceden gerçekleşmiş hasarlardan tespit yapmanın birçok krizde işe yarayacağını vurguladı.

Kaynak: Wise.tv