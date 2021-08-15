İşletmeler İçin Siber Kriz Müdahale Programının Önemi!

Prodaft kurucu ortağı Mehmet İnce, işletmeler için siber kriz müdahale programının öneminden bahsetti.

Prodaft kurucu ortağı Mehmet İnce, işletmeler için siber kriz müdahale programının öneminden bahsetti.

Ana işi teknoloji üretmek olmayan, teknolojiyi kendi işi için araç olarak kullanan firmalarda siber güvenlik farkındalığının daha az olduğunu söyledi. Siber olaylara müdahale ekiplerinin özellikle orta ve büyük şirketlerde bulundurulduğunu hatta zorunlu olduğunu açıkladı. Siber olaylara müdahale ekiplerinin, bir tür siber saldırı yaşanılması durumunda, bu saldırılarla nasıl müdahale edeceklerine dair yol yöntem sunduklarını söyledi.

Firmaların siber güvenlik olgunluğunu ölçmeleri gerektiğini, bunun için de gerçek bir siber saldırının başlamasını beklemenin doğru olmadığını vurguladı. Kurumlardan kriz müdahale hizmetlerinin satın alınabileceğini belirten İnce, kurumun dijital dünyasında bulunan teknolojilerin gözlemlenebilip yönetilmesi halinde, onarmalite durumlarda daha kolay haberdar olunabileceğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv