İşletmeler ara eleman bulmakta zorluk çekiyor
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İşletmeler ara eleman bulmakta zorluk çekiyor

İşletmeler ara eleman bulmakta zorluk çekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) ARGE Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, üretim yapan işletmelerin ve sanayicinin ara eleman bulmakta sıkıntı çektiğini ifade etti.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) ARGE Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, üretim yapan işletmelerin ve sanayicinin ara eleman bulmakta sıkıntı çektiğini ifade etti.

Pandeminin gelişmekte olan ülkelere büyük zarar verdiğini belirten ESMİAD ARGE Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, işletmelerin ise eleman bulmakta zorluk çektiğini ifade etti. Kırçın, "Üretim yapan işletmelerimiz ve sanayicimiz ara eleman bulma noktasında büyük sıkıntı yaşamaktadır. 'Ne iş olsa yaparım' sözü gerçek değil. İş başvurusu yapan insanlarımızın çoğunun söylediği bu söylem gerçeği yansıtmamaktadır. İş beğenmemezlik veya maaş yetersizliği ara eleman açığını büyük ölçülere taşımış, bazı sanayi sektörlerinin durma noktasına kadar gelmesini sağlamıştır. Ara eleman sıkıntısı sanayimizin büyümesini engellemiş, sanayicimizin bu konuda çekingen bir tavır almasını sağlamıştır. Ülkemizin bu sorununda meslek liseleri hayati önem taşımaktadır. Yetiştirilen öğrencilerin bu açığı kapatamadığı apaçık ortadadır. Meslek liselerinin ve üniversitelerin ders programlarının belirlenmesinde reel sektörün de söz sahibi olması ve ihtiyaç odaklı sistem oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda çalışmaların bir an evvel başlatılması, geçirdiğimiz şu zor günlerde önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Bu yöndeki çalışmaların ülke genelindeki işsizliğe olumlu etkileri gözle görülür şekilde olacaktır. Devletimizin bu konu ile ilgili bir çalışma yapmasını temenni ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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