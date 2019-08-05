İşletmeden kaçan safkan Arap atları yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan 31 safkan Arap atı yakalandı.

İlçede 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan 34 attan 3'ü, Malatya-Akçadağ kara yolunda otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Ekipler, diğer atları, işletme civarı ve kara yolu etrafında sabaha kadar yaptıkları çalışmalar sonucu yakaladı.

Yakalanan safkan Arap atları, işletmeye götürüldü, telef olan atlar ise traktöre yüklenerek gömüldü.

Atların padokta bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle ürktükleri ve kapıyı kırarak kaçtıkları öne sürüldü.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, olayın araştırılması için müfettiş gönderileceği öğrenildi.

Olay

Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan atlara Malatya-Akçadağ kara yolunda Yılmaz Akdemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobil ile Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 plakalı otomobil çarpmış, kazada 3 at telef olmuş, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA