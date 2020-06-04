İşletmecilerin ve evlenecek çiftlerin gözü bakanlıkta Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olan düğün davet salonları sahipleri ile evlenecek çiftler, düğün salonlarının ne zaman açılacağı konusundaki belirsizliğin netleşmesini istiyor.

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olan düğün davet salonları sahipleri ile evlenecek çiftler, düğün salonlarının ne zaman açılacağı konusundaki belirsizliğin netleşmesini istiyor.

Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin, yazılı açıklamasında, 1 Haziran'da ülke genelinde birçok işletmenin korona virüs salgını sonrasındaki yeni normalleşmeden faydalandığını, ancak kendilerinin bu imkandan yararlanamadığını belirtti. Yaklaşık 3 aydır kapalı bulunan düğün davet salonu işletmecilerinin ne zaman açılacakları konusunda karamsarlık yaşadığını ifade eden Şirin, "Ülke genelindeki işletmecileri maddi ve manevi açıdan zor durumda. Artık dayanacak güçleri kalmadı. İşletmeler iflasa doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

Çiftler eğlenerek evlenmek istiyor

Sektörün ön rezervasyon ile çalıştığını belirten Şirin, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı tarih belirsizliği hem düğün yapacak çiftler için hem de bu sektörde hizmet veren düğün davet saloncuları ve bileşenleri için hayati derecede önemli. Tarih bildirilmesi, düğün yapacak çiftlerimizin düğün öncesinde davetiye bastırma ve dağıtımı, organizasyon hazırlıkları, ev kiralanması, düğün mekanının kiralanması gibi önceden yapılması gereken ön hazırlıkların temini açısından çok önemli. Çiftler artık eğlenerek evlenmek istiyor."

Ekonominin yüzde 15'ine tekabül ediyor

Şirin, düğünlerin eğlence amaçlı yapılan organizasyonlar olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Düğünler sosyal yardımlaşmadır. Türk örf ve adetlerine özgü bir merasim biçimidir. Bu merasimler hem aile yapısının dejenere olmama hem de bir Türk örf yapısının bozulmaması adına milletin değer yargılarının korunması için hayati önemdedir. Sektörümüz aynı zaman ekonomik alanda bileşenleri ile beraber Türkiye ekonomisinin yüzde 15'ine tekabül ediyor. Ekonomik anlamda sektörümüzün bir an önce tarih konusunda bilgilendirilmesi iş hayatının ve eş zamanlı çalışan tüm esnafın dişlilerinin harekete geçmesini sağlayacak. Tarih konusunda yetkililerden bir an önce açıklama yapmalarını bekliyoruz." - ADANA

Kaynak: İHA