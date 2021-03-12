İşletmeci Zeynep Yılmazok: "Pandemi sürecinde kadınlara destek olduk"
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İşletmeci Zeynep Yılmazok: "Pandemi sürecinde kadınlara destek olduk"

12.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:23
İşletmeci Zeynep Yılmazok:

Cafe Bonbon işletmesinin sahibi Zeynep Yılmazok, pandemi sürecinde kendi yaptığı ve ev hanımlarına yaptırdığı butik ürünlerin satışını gerçekleştirerek, cafe ve restoranların kapalı kaldığı bu süreçte kadınlara destek olduklarını ifade etti.

Cafe Bonbon işletmesinin sahibi Zeynep Yılmazok, pandemi sürecinde kendi yaptığı ve ev hanımlarına yaptırdığı butik ürünlerin satışını gerçekleştirerek, cafe ve restoranların kapalı kaldığı bu süreçte kadınlara destek olduklarını ifade etti.

Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle yaşanan zorluklara değinen Zeynep Yılmazok, "Tüm dünya insanları olarak yaşadığımız bu zor süreçte herkes dikkatli davranmalıdır. Restoran ve cafelerin yeniden açılmasıyla birlikte işimizin başına geçtik. Süreci en az hasarla atlatmak adına sadece sağlık çalışanları değil, vatandaş da sorumlu davranmalıdır. Cafe ve restoranlar açıldı. Ancak gereken önlemleri almalı ve kurallara uymalıyız. Yoksa bu kadar mücadelenin bir anlamı kalmayacak" dedi.

Kadınların iş hayatına katılımına ve ev ekonomisine destek olması için projelerinden bahseden Zeynep Yılmazok, "Kadınların cesaretli davranarak iş hayatında büyük rol oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Artık sektörde kadın çalışan veya yönetici görmek mümkündür. Ben de gerçekleştirdiğim ve bundan sonraki gerçekleştireceğim projelerle kadınları daha fazla desteklemek istiyorum" açıklamalarında bulundu.

Masterchef yarışması ile tanıdığımız Zeynep Yılmazok, Instragram hesabı üzerinden yaptığı yemeklerin tariflerini paylaşıyor. Paylaşımlarının büyük ilgi gördüğünü belirten Zeynep Yılmazok, "Çocukluğumdan beri mutfağa girip yemek yapmayı ve yeni tarifler denemeyi seviyorum. Ayrıca kişisel olarak sunumla da ilgileniyorum. Yaptığım tariflerin beğenilmesi ve başka insanlar tarafından da yapılıyor olması beni mutlu ediyor. Bu nedenle Instagram hesabım üzerinden sık sık paylaşım yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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