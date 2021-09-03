İşletmeci Talha Yıldızeli: Hizmet sektöründe 'salgın bitti' mantığıyla hareket edilmemeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşletmeci Talha Yıldızeli: Hizmet sektöründe 'salgın bitti' mantığıyla hareket edilmemeli

İşletmeci Talha Yıldızeli: Hizmet sektöründe 'salgın bitti' mantığıyla hareket edilmemeli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi döneminde hizmet sektörünün yaşadığı süreci değerlendiren işletmeci Talha Yıldızeli, "Aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla yeni normal hayat bizim için bir umut oldu.

Pandemi döneminde hizmet sektörünün yaşadığı süreci değerlendiren işletmeci Talha Yıldızeli, "Aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla yeni normal hayat bizim için bir umut oldu. Ancak salgın bitti mantığıyla hareket etmek doğru değil. Bu nedenle toplumsal bilinçle sektörde alınan önlemlere devam edilmeli" dedi.

Pandeminin dünyada birçok sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen işletmeci Talha Yıldızeli, "Aşı öncesi yaşanan açılmalarda sosyal mesafe dolayısıyla müşteri kapasitesi azaldı. Biz kazanç odaklı değil de müşteri ve personel memnuniyetini önemsiyoruz. Bizim A'dan Z'ye bütün çalışanlarımız çok değerli ve eşit söz haklarına sahip. Bu süreçte bazılarından geçici olarak ayrılmak, insanların dertlerini görmek kötü oldu. İşletmemizde dostluk, sevgi ve eşitlik prensipleriyle yeni nesil bir yönetim şekli uygulanıyor" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS HEM SOSYAL HEM EKONOMİK BEDELLER ÖDETTİ"

Aşının sektöre umut olduğunu ifade eden Yıldızeli, "Koronavirüs bizlere hem sosyal hem ekonomik bedeller ödetti. Tekrar yaşamamak için işletmelerimizde gereken önlemlere ülkece uyarak ekmeğimize, ekonomimize ve sağlığımıza sahip çıkmalıyız. Tüm bu zorlu süreçler devam ederken mekanımızda önlemlere devam ederken nezih hizmet sunmayı da devam ettiriyoruz. Müşterilerimiz iç rahatlığıyla sosyal açıdan mekanımızda vakit geçirerek, memnun ayrılıyor. Hijyen kurallarının yüksek safhada tutulduğu mekanımız bu dönemde sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmetinden ödün de vermiyor. Müşterilerimizin sağlığı da memnuniyeti de bizim için tek önemli husus olduğu için bu yolda ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Sektörün toparlanma sürecine girdiğini söyleyen Yıldızeli, "Sektör için normalleşme, toparlama ve iyileşme süreci tüketici kitleyi tekrar kazanmakla mümkün olacaktır. Bu süreçte daha ön plana çıkan dijital mecralarda daha da güç kazanmak tüketici kazanımını getirir.  Tüketiciye uygun promosyon, öneri, çözüm ne varsa gözden geçirilerek aktif olmaktan başka yol yoktur. Dijital inovasyonlar ve yeni stratejik planlar dolayısıyla pandeminin kötü etkilerinin silinmesi ve tekrar büyüme sağlanması kaçınılmazdır. Umudu kaybetmeden ilerlemek en iyi yol olacaktır" ifadelerini kullandı.


İşletmeci Talha Yıldızeli: Hizmet sektöründe 'salgın bitti' mantığıyla hareket edilmemeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak
Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç
Magazin Müge Anlı Metin Çekmez Ferhan Şensoy Defne Samyeli
Spor Ali Koç Burak Elmas Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İşletmeci Talha Yıldızeli: Hizmet sektöründe 'salgın bitti' mantığıyla hareket edilmemeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:27:05. #1.15#

title