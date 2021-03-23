İşletmeci Özer İldirim, otomotiv sektörüne giriyor
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İşletmeci Özer İldirim, otomotiv sektörüne giriyor

23.03.2021 17:06 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:16
İşletmeci Özer İldirim, otomotiv sektörüne giriyor

Bubble markası ile girdiği kafe işletmeciliği serüvenine pandemi döneminde e-ticaret ile devam eden Özer İldirim, şimdi de otomotiv sektörüne adım atmaya hazırlanıyor.

Bubble markası ile girdiği kafe işletmeciliği serüvenine pandemi döneminde e-ticaret ile devam eden Özer İldirim, şimdi de otomotiv sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Çocukluğundan beri hayran olduğu spor arabalara işletmeci olduktan sonra sahip olabilen İldirim, isteyen herkesin bu zevki yaşayabilmesi için yeni proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Otomotiv sektörüne girmek üzere fizibilite çalışmalarına başladığını belirten İldirim, bu alanda farklı bir konsept ile yeni bir açılım yapmak istediğini ifade etti. İldirim, "Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok sektörü zor duruma soktu. Özellikle kafe ve restoran tarzı işletmelerin çoğu kepenk kapatmak zorunda kaldı. Ancak bu dönemde de boş durmayan ve değişik iş kollarında da yeni faaliyetlere başlayanlar oldu. Ben de bu dönemde dijitalleşmeye ağırlık verdim" dedi.

Bubble Kafe'nin işletmeciliğini yapan Özer İldirim, pandemi sürecinde yeni projeler üzerinde çalıştığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı;

"Pandemi döneminde hizmetlerimize sınır getirilince biz de zaten girmeyi düşündüğümüz e-ticaret sektörüne bubblevipstore ile adım attık. Aynı zamanda Instagram üzerinde de satışlarımız devam ediyor. Şimdi de kendi tutkum olan spor otomobil konusunda çalışmalarımıza başladık. İsteyen herkesin spor otomobil kullanma isteğini bir şekilde yerine getirebileceği bir formül üzerinde çalışıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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