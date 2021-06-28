İşletmeci Mulla Köşker: İşletmeler salgın sonrası altın çağını yaşayacak

İsviçre'de işletmecilik yapan Mulla Köşker, birçok ülkede olduğu gibi İsviçre'de de normalleşme sürecine girildiğini ve salgın sonrasında, uzun süredir kapalı olan işletmelerin altın çağını yaşayacağını söyledi.

Dünya genelinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, işletmeler de eski günlere dönmeyi bekliyor. Toplamda 10 bin 882 kişinin hayatını kaybettiği İsviçre'de de normalleşme adımları atılmaya başlandı. İsviçre'de işletmecilik yapan Mulla Köşker de hem işletmecilerin salgından sonraki durumu hem de İsviçre'deki normalleşme çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

"SALGINDAN SONRA İŞLETMELER ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK"

İşletmelerin, salgından sonra altın çağını yaşayacaklarını belirterek, "Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılının Mart ayında ilan edilen pandemi nedeniyle oldukça zor zamanlar geçirdik. Ama aşılama çalışmaları İsviçre'de neredeyse sona erdi. Artık normalleşme sürecine girdik. Salgının etkilerinin sona ermesi ile işletmeler altın çağını yaşayacak. Hepimiz buna hazırlıklı olmalıyız. Bu süreci hazırlıklarını tamamlama aşaması olarak değerlendirirsek sonrasında yine biz kazançlı çıkarız" diye konuştu.

"İSVİÇRE HÜKÜMETİ DESTEK SAĞLADI"

İsviçre hükümetinin pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sürecin etkilerini vatandaşa çok fazla hissettirmediğini ve başarılı bir yönetim gerçekleştirdiğini ifade eden Mulla Köşker, "Salgında kapalı kaldığımız süreç boyunca İsviçre hükümeti biz işletme sahiplerine çok fazla yardımda bulundu. Bazılar karşılıksız olmak üzere verdiği destekler çok değerliydi. Biz de süreç bitince en zor zamanımızda yanımızda olan hükümete desteğimizi sürdüreceğiz. Çalışmalarımızda her zaman devleti gözeten bir tutum içinde olacağız. Vatandaş olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

"AŞI OLANLARA BELGE VERİLECEK"

Aşılama sürecine de değinen Mulla Köşker, İsviçre'de 2021 Haziran ayında aşı sertifikası uygulamasının başlayacağını, hastalığı atlatanların ve aşı olanların bu sertifika ile belgeleneceğini söyledi. Köşker, aynı zamanda vatandaş olarak bağışıklığımızı güçlü tutmanın önemine değinerek "Bireysel sorumluluğumuzu yerine getirmeli ve sağlık sistemine daha fazla yük olmamalıyız" ifadelerini kullandı.