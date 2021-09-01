İşletmeci Bülent Kaya'dan Bodrum'a yatırım açıklaması
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İşletmeci Bülent Kaya'dan Bodrum'a yatırım açıklaması

İşletmeci Bülent Kaya'dan Bodrum'a yatırım açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turizm sektöründeki yatırımlarıyla bilinen işletmeci Bülent Kaya, Bodrum'da yeni bir eğlence mekanı hizmete alacağını açıkladı.

Turizm sektöründeki yatırımlarıyla bilinen işletmeci Bülent Kaya, Bodrum'da yeni bir eğlence mekanı hizmete alacağını açıkladı. Kaya, "Müzikler ve canlı performanslarla eğlencenin tavan yaptığı bir mekan olacak" dedi.

Turizm sektöründe hizmet veren İşletmeci Bülent Kaya, önümüzdeki yıl Türkiye'nin önde gelen turizm beldelerinden biri olan Bodrum'da eğlence mekanı kurmayı planlıyor. Yeni mekanda, diğer mekanlarda olduğu gibi 'AA kalite' hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetine önem verdiklerini dile getiren Bülent Kaya, "İngiltere'deki hizmet kalitemizi Bodrum'daki mekanımızda da yaşatacağız. Öyle bir kalite olacak ki bu, herkese örnek olacak. Bu mekandaki hizmetlerimiz de VIP kalitesinin üstünde olacak. Kişiye özel olanların yanında her gelen konuğumuz için standart bir kalite olacak" dedi.

Kaya sözlerine şöyle devam etti: "Eğlence deyince artık İngiltere'de Mantra Club akla gelmektedir. Bu mekanda yaptığımız aktiviteler diğer gece kulüpleri tarafından da taklit ediliyor. Bu konseptin aynısını yazın eğlencenin merkezi olan Bodrum'a kuracağız. Müzikler ve canlı performanslarla eğlencenin tavan yaptığı bir mekan olacak".

Pandemi sonrasında insanların eğlence mekanlarına akın edeceğini öngörerek bir eğlence mekanı açmaya karar verdiğini anlatan Kaya, "Pandemi kısıtlamalarında evde kalan insanlar, kısıtlamalar bitince en çok ihtiyaç duydukları sosyalleşme ve eğlence oldu. Bunu öngördüğümüz için biz de bu alanda bir yatırım yaptık. İnsanlara istediğini verebilme konusunda başarılı olursanız bu sektörde de başarılı olursunuz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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