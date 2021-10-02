İşletmeci Adnan Çam 'Escobar' oldu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşletmeci Adnan Çam 'Escobar' oldu

Hürriyet - Haberler | Magazin
İşletmeci Adnan Çam 'Escobar' oldu

Adana İl Sınırı adlı mekanın sahibi Adnan Çam'ın doğum günü için önceki gün renkli bir kostüm partisi düzenlendi.

ADANA (Hürriyet) - Adana İl Sınırı adlı mekanın sahibi Adnan Çam'ın doğum günü için önceki gün renkli bir kostüm partisi düzenlendi. İşletmecinin kızı Güneş Çam'ın organize ettiği "Escobar" temalı partiye ünlü isimler de katıldı.

DOLARLAR HAVAYA SAÇILDI

Adnan Çam'ın Pablo Escobar kılığına girdiği partiye Zeynep- Volkan Demirel ile basketbolcu Melih Mahmutoğlu ve eşi Damla Çakıroğlu da konsepte uygun kostümlerle geldi. Adnan Çam, sahte dolarların havaya saçıldığı partide üzerinde Escobar'ın resimlerinin olduğu bir pasta kesti.

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Gülben Ergen
Spor Stefan Kuntz Mustafa Denizli Gökhan Töre Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Aziz Sancar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İşletmeci Adnan Çam 'Escobar' oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:24:23. #1.11#