İşletme yöneticileri gezegeni düşünerek davranmalı

13.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:01

Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mathias Schüz, şirketlerde sorumlu liderlerin kendi kurumlarının yanında gezegeni de göz önünde bulundurmaları, etik ve duygusal bir zekaya sahip olmaları gerektiği söyledi.