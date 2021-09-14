İşletme sahibi, ekskavatör ile araçlarını böyle ezdi

ŞIRNAK - Şırnak'ta ortağına kızan firma sahibi 5 kamyonu ekskavatör ile parçaladı.

Şırnak'ta kömür ocağında iş ortağı olan amca ile yeğenin tartışması pahalıya mal oldu. Şırnak Cudi Dağı eteklerinde kömür ocağın işletmecisi Hakan M. amcası Ömer M. ile yaşadığı hisse anlaşmazlığı nedeniyle kepçeyle 5 kamyonu ezdi. Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M.'nin iş makinesiyle ezdiği araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.