İşletme Mühendisliği Bölümü Öğrencilerimizden Uluslararası Başarı İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ekibimiz ABD merkezli düzenlenen "2021 ASEM Konferansı Öğrenci Vaka Analizi Yarışması"nda birincilik elde etti. Geçtiğimiz yıl da aynı yarışmada birinci olan takımımız, ABD dışından birinciliği üst üste elde eden ilk üniversite oldu.

Amerikan Mühendislik Yönetimi Topluluğu (The American Society for Engineering Management, ASEM) tarafından online olarak düzenlenen 2021 ASEM Konferansı Öğrenci Vaka Analizi Yarışması'nda İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü'nden öğrencimizin yarıştığı İstanbul Teknik Üniversitesi Takımı birinci oldu.

İTÜ İşletme Mühendisliği'nden öğrencilerimiz Emirhan Özbalta, Ezgi İdil Engin, Selin Yılmaz ve Yalkın Kızılkan'dan oluşan takımımız, 27-30 Ekim tarihlerinde düzenlenen öğrenci vaka analizi yarışmasında, Doç. Dr. Nihan Yıldırım danışmanlığında birincilik ödülü aldılar.

Yarışmaya katılan Hümeyra Boz, Ege Kılınç, Deniz Yücel, Kerem Ağaoğlu ve Yiğit Ünal'dan oluşan ikinci takımımız ise ASEM Konferansı katılımcılarının verdiği oylarla belirlenen People's Choice Award'da ikinciliği elde etti.

Öğrencilerimizi ve öğretim üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

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