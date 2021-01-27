İşletme giderlerinde yüzde 40 tasarruf sağlanabilir

Sanayi tesisleri, oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları gibi birçok işletmede alınacak önlemlerle giderler azaltılabilir. Tesis yönetimi şirketi Atalian Türkiye CEO'su Barış Ünalp, "Nitelikli insan kaynağı, ileri mühendislik, her sistem üzerinde bilgi transferi ve yeni teknolojilere uyum ile üretim tesisi, ofis yerleşimleri ve binalarda yüzde 40'a varan tasarruf sağlanabilir. Şirketlerin düşük maliyetle enerji giderlerini yönetmeleri için çözümler sunuyoruz" dedi.

Atalian Türkiye CEO'su Barış Ünalp, işletmelere giderlerini azaltmak için önerilerde bulunarak, nasıl çalıştıklarını anlattı. Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Yetki Belgesi kapsamında sundukları çözümlerle işletmelerin giderlerinde yüzde 40'a varan tasarruf imkanı sağladıklarını belirten Ünalp, "2007 yılında yürürlüğe giren 5627 nolu Enerji Verimliliği Yönetmeliği çerçevesinde ülkemizde 001 numaralı yetki belgesini alan ilk firma EVD Enerji Yönetimi AŞ'yi 2016 yılında bünyemize dahil ettik. Türkiye'de bugüne kadar sanayi tesisleri, oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, bankalar, eğitim kurumları, cezaevleri ve havaalanlarını kapsayan binden fazla tesiste enerji verimliliği çalışmaları gerçekleştirdik" diye konuştu.

ETKİLİ ÇÖZÜMLERLE ENERJİDE YÜZDE 40'A VARAN TASARRUF VE ÇEVREYE KATKI

Nitelikli insan kaynağı, ileri mühendislik, her sistem üzerinde bilgi transferi ve yeni teknolojilere uyum ile üretim tesisi, ofis yerleşimleri ve binalarda yüzde 40'a varan tasarruf sağlanabildiğini belirten Ünalp, EVD ile işletmelerin daha düşük maliyetler ile enerji giderlerini yönetebildiklerini ve toplam verimliliklerine katkı sağladıklarını belirtti.

Dünyada doğal kaynakların her geçen gün tükendiğine dikkat çeken Ünalp bu şartların sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği çalışmalarını zorunlu kıldığını vurguladı.

Barış Ünalp, "Bizim sağladığımız çözümlerle, bir tesisin mevcut alt yapısı ve alışkanlıklarına göre yüzde 5 ile yüzde 40 arasında oranlarda enerji tasarrufu mümkün olabiliyor. Tesislerin enerji tüketimlerinin miktarı, yoğunluğu, tesisin mevcut durumu ve personelin farkındalık seviyesi, enerji verimliliği üzerine yapılacak çalışmalar açısından ilk değerlendirdiğimiz konular. Sunduğumuz çözümler maliyet avantajının yanı sıra karbon salınımını azaltarak çevreye katkı da sağlıyor, bu açıdan hem bizim hem de hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlar için değeri yüksek çalışmalar" dedi.

TASARRUF SAĞLAMAK İÇİN ÖNERİLER

Ünalp, enerji verimliliği için yapılacakları ve şirketlerin dikkat etmesi gereken alanları şöyle belirtti:

"Enerji verimliliği aynı zamanda binalar için konfordan, sanayi için ürün kalitesinden ödün vermeden, aynı işi daha az enerji ile yapabilmek anlamına geliyor. Bunun için de etkili enerji yönetimi gerekiyor. Enerji yönetimi altında işletme giderlerinde verimlilik ve devamında tasarruf sağlanmasının ana yöntemleri şu şekildedir:

"Mevcut sistemlerin verimli kullanılması ki bunu mekanik ve aydınlatma otomasyon sistemleri aracılığıyla yapabiliyoruz. Bu sistemlere bağlı cihazların açılış ve kapanış saatlerinin ayarlanması, birbirleriyle iç içe geçmiş sistemlerin senkronizasyonu gibi bir takım özel senaryoların geliştirilmesi ile mümkün."

"Periyodik bakım, kestirimci bakım da enerji verimliliğini etkileyen çalışmalar arasında. Yüksek bir yatırımın ayrılmadığı durumlarda bile enerji yönetimi ile yaklaşık yüzde 5 oranında bir tasarruf sağlanabiliyor."

"Enerji verimliliği konusunun temelinde mühendislik birikimi yer alır. Ülkemizde teorik ve pratik uygulama birikimiyle mevcut sistemlerin verimsiz olduklarının tespit edilmesi ve sistemlerin daha verimlileriyle değiştirilmesi tasarrufa yönelik en büyük yaklaşımlardan birisidir."

ŞİRKETLER ENERJİ YÖNETİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Enerji yönetiminin tasarım aşamasında başladığını söyleyen Ünalp, "Binalarımızı ucuza mal etmek için verimsiz ekipmanları tercih ediyor yani yatırım maliyetlerimizi uygun hale getiriyoruz. Ancak bu durum binaların pahalıya işletilmesiyle sonuçlanıyor. Yatırımcıların bina yerleşimi, mimari, ısıtma-soğutma, aydınlatma sistemlerini fayda maliyet analizini ileriye dönük bir projeksiyonla değerlendirmeleri önemlidir" diye konuştu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FARKLI ÇÖZÜMLER

Üretim tesislerinden fabrikalara, toplu yaşam alanlarından KOBİ'lere kadar çok geniş bir yelpazeye enerji verimliliği kapsamına giren tüm konularda hizmet sağladıklarını belirten Ünalp, "Eğitim, farkındalık artırıcı çalışmalar, enerji yönetimi, enerji etüdü, otomasyon sistemlerinin kurulumu mevcut otomasyon sistemlerinin yönetimi, proses ve yardımcı tesislerde yapılan verimlilik artırıcı çalışmalar, yeni nesil IOT izleme teknolojilerin kullanılması bu anlamda sunulan çözümler arasında yer alıyor. IOT ve bina modellemesini farklı bir kombinasyonda bir araya getirmiş inovasyon ödüllü Fransız ERGELIS ile ülkemizde performansa dayalı enerji verimliliği projeleri üzerine çalışıyoruz. Özellikle ısıtma-soğutma-havalandırma sistemlerinin (HVAC) bağlı olduğu 'bina otomasyon sisteminin optimizasyonuna' dayanan bu modelde, yapılacak olan enerji tasarrufunun miktarı garanti ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı