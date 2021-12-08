İşletme Fakültesinde Akademik Birim Danışma Kurulu Oluşturuldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi'nde Akademik Birim Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İşletme Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Menaf Turan, ilçemizdeki ilgili kurum amirleri, STK temsilcileri ile fakülte tarafından belirlenen danışma kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Erciş İşletme Fakültesi'nde bilim ve sanat dallarında eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi suretiyle kurum içi bilimsel denetimin etkinliğini sağlamak ve bu konularda görüş bildirmek üzere yapılacak çalışmalar görüşüldü.

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