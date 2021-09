İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akın'a En İyi Makale Ödülü

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akın ve farklı üniversitelerden üç akademisyenin birlikte hazırladıkları "Political Connections and Informed Trading: Evidence from TARP" başlıklı makale Financial Management Dergisi editörlerince 2021 Güz sayısında yayınlanmış en iyi makale seçildi. 20-23 Ekim 2021 tarihleri arasında Colorado'da düzenlenecek FMA (Financial Management Association) Yıllık Konferansı'nda özel bir oturumda makalenin çevrimiçi sunumu gerçekleştirilecek.

İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akın'ı başarısından ötürü tebrik ederiz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri