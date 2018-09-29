İşleri kötü giden lokanta sahibinin Karadeniz usulü çözümü tuttu

Rizeli lokantacı, iş yerinde kemençe çalarak müşteri çekmeyi başardı

SAMSUN - Samsun'da bir pide ve döner lokantası sahibi, kötüye giden işlerini bulduğu Karadeniz usulü yöntemle düzeltti.

Samsun'un Atakum ilçesinde kardeşleriyle birlikte pide ve döner lokantası işleten 38 yaşındaki Özkan Balcı'nın işleri bir süredir kötü gitmeye başladı. İşlerin azlığına çözüm arayan Balcı, Karadenizlinin kıvrak zekasını konuşturdu. Balcı'nın aklına Karadeniz'in geleneksel enstrümanı olan kemençe geldi. Karadeniz usulü bir çözüm bulan Balcı, dükkanının içinde kemençe çalarak türkü söylemeye başladı. Kemençenin sesinin yoldaki Karadenizlileri dükkana çektiğini fark eden Balcı, artık düzenli olarak dükkanda kemençe çalmaya başladı. Bu sayede işlerini yoluna koyan Balcı, bir yandan pide ve döner ustalığı yaparken, arta kalan zamanlarında da kemençe çalıp müşteri çekiyor.

"Kemençeden sonra işlerimiz düzeldi"

Kemençe çalmaya başladıktan sonra işlerinin düzeldiğinin altını çizen Özkan Balcı, "Bizim diğer yemek salonlarından farkımız, bir yandan pide yapılırken bir yandan da kemençe çalıyoruz. Yöresel kemençemiz eşliğinde değişik bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Böylece çalışırken bir yandan da stres atıyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan memnun oluyorlar. Bazıları bizimle birlikte horon oynuyor. Bazı müşteriler de kemençe dinleyip, horon oynayanları izleyerek yemeklerini yiyorlar. Müşterilerden de horana katılanlar oluyor. Bazı müşterilerle horonda atma türküler de söylüyoruz. Birkaç yıldır burada pide ve döner lokantası işletiyoruz. Son zamanlarımızda işler kötü gidiyordu. Sonra dükkanda kemençe çalıp, horon oynamaya başladık. Kemençeyi duyanın sese geldiğini fark ettik. Müzik eşliğinde yemek yemek insanların hoşuna gitti. Bu da işlerimize olumlu yansıdı. Genelde Karadenizliler ilgi gösteriyor. Güzel bir farklılık oldu. Hem biz hem de müşterilerimiz bu durumdan memnun kaldı" dedi.

Lokantaya ilk kez gelen müşteriler kemençe sesini duyduktan sonra yemek yemeye geldiklerini belirterek, müzik uygulamasından son derece memnun kaldıklarını söylediler. Bazı müşteriler kemençe eşliğine yemeklerini yerken bazı müşteriler de lokanta dükkanın içinde horon teptiler.