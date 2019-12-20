: İşler: 'Talep Olursa Libya'ya Askeri Destek Gönderilebilir'

20.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:46

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, TBMM Genel Kurulu gündemindeki Libya'yla yapılan askeri anlaşmayı savunarak, Ankara yönetimi olarak oradaki meşru hükümete destek olduklarını ve talep olursa askeri güç gönderilebileceğini söyledi

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