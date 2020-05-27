İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
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İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada sökümü yasak olan ancak hazırlanan proje kapsamında 5 yıldır tarımı yapılan ve 'salep' olarak bilinen yabani orkide bitkisinin hasadı devam ediyor.

İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
27.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:51
SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada sökümü yasak olan ancak hazırlanan proje kapsamında 5 yıldır tarımı yapılan ve 'salep' olarak bilinen yabani orkide bitkisinin hasadı devam ediyor. Yaş halde kilosu 60 liradan üreticiden alınan salep bitkisinin işlenmiş toz hali, kilosu 1000 liraya kadar alıcı buluyor. 

19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani olarak yetişen, toplanması yasak olan ve 'salep' olarak bilinen yabani orkide bitkisi, 2015'te hazırlanan proje kapsamında izinli sökülüp, tarlalarda yetiştirilmeye başlandı. Kısıtlı alanda yüksek kar sağlayan yabani orkideyi üreten çiftçi sayısı da yıllar geçtikçe arttı. Bu yıl 39 kayıtlı çiftçi tarafından 35 dönüm alana salep bitkisi dikildi. Mayıs ayında başlayan hasatta yaklaşık 25 ton üretim yapılması hedefleniyor. Yaş halde kilosu 60 liradan üreticiden alınan salep bitkisinin işlenmiş toz hali ile kilosu 1000 kadar liraya alıcı buluyor. Çiftçiler, ürününü daha hasat etmeden tarladayken, satma imkanı buluyor. Özellikle elde edilen verim ve kazanç nedeniyle bölgede yabani orkide tarımına ilgi artıyor. 

'SALEP DONDURMANIN HAM MADDESİ'Yabani orkide bitkisinin çiftçiler için yeni bir ürün olduğunu kaydeden 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, "Bitkinin toprak altındaki yumrularının yaş haldeki kilo fiyatı 60 TL. Bu yumrular kurutulup toz haline getirilerek salep üretiliyor. Salep hem dondurma ham maddesi olarak kullanılıyor hem de sıcak içecek olarak tüketiliyor. Yapılan yeni düzenleme ile tıpta da kullanılmasının önü açıldı. Kuru fiyatları henüz belirlenmedi ancak kuru halinin kilosunun 300-500 TL arasında olmasını bekliyoruz. İşlenmiş toz hali ise kilosu 1000 lira civarında" dedi. 'İZİNSİZ KOPARMANIN CEZASI 72 BİN LİRA'Ürünün daha hasada başlanmadan tarladayken, çiftçiler tarafından satıldığını belirten Karaman, "Pazarlama sıkıntısı yok çünkü çok ihtiyaç var. Bu bitki koruma altındaki endemik bir tür olduğu için doğadan sökümü yasak. Sökülmesi halinde 72 bin TL cezası var. Biz burada özel bir proje ile doğadan toplanıp tarıma alındı. Tamamen kayıt altında üretim yapıyoruz. Bölgemizde 6 çeşit yabani orkide bitkisi var. Halen yeni tespitlerimiz de devam ediyor. Arazisi küçük olanlar için dar alanda yüksek getirisi olan bir ürün. Herkes bu tarımı yapabilir. Koronavirüs nedeniyle bu yıl hasat da çalışan tarım işçileri hem sosyal mesafeye uyuyorlar maske ve eldiven kullanıyorlar" diye konuştu.MASKE VE ELDİVENLE 'SOSYAL MESAFE'Lİ HASAT

Yabani orkide hasadında çalışan tarım işçisi Gülizar Demir de "Bu yıl koronavirüs nedeniyle ellerimizde eldiven, yüzümüzde maske var. Hasat sırasında sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bir yandan hasat yapıyoruz ayrıca önümüzdeki sezonun ürününü de eski yumruyu toprağa dikerek hazırlamış oluyoruz" dedi.


- Samsun

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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